A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve em flagrante, esta quarta-feira, dois homens por roubo com recurso a uma faca em Massamá.Os dois suspeitos, de 17 e 18 anos, abordaram dois irmãos de 15 e 10 anos depois dos adolescentes terem saído da escola.Um dos homens arrastou o jovem de 15 anos e ameaçou-o com uma faca. A patrulha da PSP estava a passar no local quando se apercebeu do crime e acabou por deter a dupla.A arma foi apreendida e o tribunal decretou prisão preventiva para ambos os suspeitos.