Agentes da PSP de Aveiro feridos durante detenção por distúrbios na via pública

Dois agentes da PSP de Aveiro e um detido, de 37 anos, ficaram feridos, na madrugada deste domingo, durante uma detenção, na sequência de distúrbios na via pública.Um homem tentou agredir a patrulha da PSP quando esta foi chamada por causa de danos numa viatura e em vários caixotes de lixo. Quando os polícias estavam a realizar diligências para localizar o proprietário do carro danificado, assim como o acionamento dos bombeiros de Aveiro Velhos para as operações da limpeza da via, foram vítimas de uma tentativa de agressão, com cabeçadas e murros, por um homem com um comportamento agressivo. O indivíduo, com 37 anos, foi detido e levado para a esquadra mas manteve a atitude violenta.Dois agentes acabaram por sofrer ferimentos ligeiros, nas costas e nos braços quando tentaram acalmar o homem. O detido, segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública de Aveiro auto infligiu vários ferimentos. O homem terá socado um vidro e batido com a cabeça no chão. O detido foi assistido e levado pelos bombeiros de Aveiro Novos para o hospital de Aveiro. Ainda assim, o homem foi notificado para comparecer no Tribunal de Aveiro para conhecimento de eventual medida de coação.