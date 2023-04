Agentes da PSP de ‘shotguns’ em punho para repor a ordem durante intervenção na Amadora

Uma intervenção da PSP da Amadora devido a um grupo que estava a consumir álcool e drogas na via pública terminou com os agentes a serem atacados com garrafas. Os polícias foram obrigados a empunhar ‘shotguns’ para repor a ordem, numa ocorrência que terminou com quatro detidos.

O caso ocorreu ao final da tarde de dia 6 de abril, na avenida General Humberto Delgado.





De acordo com fontes oficiais, populares alertaram a PSP para um grupo numeroso de jovens que estava naquele local a causar distúrbios enquanto consumiam álcool e droga na rua. À chegada dos primeiros agentes, o grupo contestou logo a intervenção policial e reagiu de forma violenta.Enquanto os polícias identificavam alguns dos envolvidos, outros membros do grupo que estavam do outro lado da rua continuaram a contestar a abordagem e a insultar os agentes. Dois dos jovens foram avisados para parar com aquele comportamento, mas não acataram a ordem e foram detidos.Um amigo começou então a atirar garrafas de vidro e avançou na direção dos agentes com o objetivo de os agredir ao mesmo tempo que instigava o resto do grupo a segui-lo. Foi também detido, tal como um dos amigos que repetiu o ato. Segundo fonte policial, este último detido injuriou especificamente um dos agente por este ser negro.

Vídeos sobre esta ocorrência partilhados nas redes sociais só mostram parte da intervenção, sobretudo a ação policial, ocultando os desacatos anteriores.

Esta situação ocorreu no dia seguinte a uma grande operação da PSP na Cova da Moura mas os dois casos não estarão diretamente relacionados.