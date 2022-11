Dois agentes da PSP ficaram feridos depois de uma colisão rodoviária entre um camião e uma mota da PSP, esta quarta-feira, no IC17, perto do Túnel do Grilo.Uma das vítimas sofreu ferimentos graves, a outra ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de São José.Para o local foram mobilizados 14 operacionais e 6 viaturas incluindo os Bombeiros Voluntários de Camarate, o INEM, as Infraestruturas de Portugal e a PSP. O acidente causou longas filas de trânsito durante mais de uma hora.