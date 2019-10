Agentes da PSP salvam bebé inanimado em Sintra

Os dois agentes da PSP tinham sido chamados para uma potencial desavença na via pública, na zona de São Marcos, no Cacém, Sintra. Começaram a ouvir gritos de aflição, ao longe, e correram na direção dos mesmos.Perceberam que vinham de um prédio na Av. do Brasil, entraram e, numa das casas, deram com um bebé, de apenas 20 dias de vida, inanimado nos braços da mãe. Efetuaram manobras de reanimação e o bebé começou a chorar. Momentos antes, o menino tinha-se engasgado com um pouco de água que lhe obstruiu as vias respiratórias, isto enquanto a mãe lhe dava banho.Foi então que o pânico se apoderou da família. Os gritos de desespero de quem estava em casa acabaram por chamar a atenção dos polícias, que de imediato começaram a correr na tentativa de perceberem o que se passava e de modo a resolver a situação.Só quando chegaram ao prédio perceberam que se tratava de uma emergência médica, uma vez que o bebé não conseguia respirar. Foram ainda chamados ao local os Bombeiros da corporação do Cacém, bem como a equipa médica do INEM, que, à chegada, já encontraram o menino nos braços da mãe. Foi prestada assistência ao bebé, após a qual foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra.A PSP avançou em comunicado que mais de 500 polícias receberam formação em Suporte Básico de Vida desde 2017. Amanhã termina mais um curso, este com 48 formandos, que começou há cerca de uma semana.