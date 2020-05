Aglomerado de jovens em Braga revela tráfico de droga

Os militares do posto da GNR do Sameiro abordaram um grupo de jovens que não estava a respeitar o distanciamento social entre si num parque industrial, em Braga, no domingo.Mas durante a ação policial, no âmbito das medidas impostas pela situação de calamidade, verificaram que um dos jovens, de 18 anos, tinha 88 doses de haxixe. Acabou detido por tráfico de droga. Foram-lhe apreendidos ainda 220 euros e um telemóvel. Os factos foram comunicados ao Tribunal de Vila Nova de Famalicão.Na mesma ação, refere a GNR, foi também identificado um outro jovem, de 20 anos, pela posse de sete doses de haxixe, que lhe foram apreendidas. Neste caso, os factos foram comunicados à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Braga.