"Agora vamos para intervalo", ameaça Machado após rixa entre motards

Saiba tudo sobre a emboscada do passado sábado.

A brutalidade da emboscada de que foram sábado vítimas seis membros alemães do grupo motard Bandidos, que estavam num restaurante no Prior Velho, Loures, para oficializar o ‘capítulo’ português, quando foram atacados com paus, pedras e facas por rivais dos Hells Angels, deixou as polícias em alerta geral.

Mário Machado chegou ao local já a rixa tinha ocorrido e lá permaneceu até todos os elementos da PSP terminarem os seus trabalhos no restaurante. Ao sair, dirigiu-se para o meio da estrada e acabou por se virar para mostrar o casaco que envergava, do grupo Red & Gold.

De seguida, prestou algumas declarações aos jornalistas, dizendo que esta situação não o demove e que os objetivos que tem se vão manter. "Agora vamos para intervalo. Desta festa, vocês com certeza vão ter muito para falar no futuro", disse Mário Machado.



As autoridades estão em vigilância máxima para tentar evitar uma previsível vingança. A investigação está a cargo da Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ. Os intervenientes na rixa já estarão identificados. Apesar de os Hells Angels terem atuado encapuzados, usaram os blusões motards.

Quem é Mário Machado?

Começou em claque e passou por prisões Mário Machado tem 41 anos e com 13 já militava na claque do Sporting Juve Leo. Aderiu ao Grupo 1143, uma fação com infiltrações de extrema-direita.

Nos anos 1990, Mário Machado esteve envolvido em diversos casos mediáticos envolvendo militantes de extrema-direita, como o homicídio do cabo-verdiano Alcino Monteiro, que lhe valeu 4 anos e 3 meses de prisão aplicada em 1997. Líder, na altura, da Frente Nacional, Machado começou um extenso período de passagem por várias prisões nacionais, por crimes vários. Saiu da cadeia só em 2017, em liberdade condicional.

Em rutura com os skins portugueses, fundou o partido Nova Ordem Social. Agora aliou-se aos Los Bandidos contra os Hells Angels.

PORMENORES

Los Bandidos nasceram em 1966

Os Red & Gold são um grupo "irmão do clube internacional Los Bandidos que, desde a sua fundação em 1966, são arqui-inimigos dos Hell's Angels, grupo que terá, alegadamente, atacado o restaurante em Loures, este sábado.

Anjos do Diabo nasceram nos EUA

Os Hells Angels (Anjos do Diabo, em português) são um gang motard que nasceu na Califórnia, Estados Unidos, em 1948. Depressa se espalhou a todo o Mundo, com inúmeros casos de violência a envolver os seus membros.