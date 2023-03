Faizal Ali, tio de uma das vítimas mortais do ataque à faca num Centro Ismaelita em Lisboa, que fez duas mortes, e porta-voz da comunidade ismaili falou, na tarde desta terça-feira, aos jornalistas."Estamos em choque com estes trágicos acontecimentos e em nome da comunidade apresentamos as condolências às famílias das vítimas", afirmou Ali. "Agradecemos a prontidão e eficacia da polícia", acrescentou.