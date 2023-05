O Tribunal da Relação do Porto agravou a pena de prisão ao condutor de um carro que embateu numa árvore na Estrada da Circunvalação, no Porto, provocando a morte de um amigo a 25 de outubro de 2020.O condutor seguia em excesso de velocidade e alcoolizado. O arguido já tinha sido condenado a seis meses de prisão, pena suspensa por um ano, por homicídio negligente, em outubro de 2022, mas o novo acórdão concedeu provimento ao recurso do Ministério Público (MP) e alterou a pena para 14 meses de prisão, suspensa, e proibição de conduzir por um ano.