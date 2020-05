Agredia a mulher com chicotadas ao longo de oito anos

Ao longo de pelo menos oito anos, uma mulher, agora com 47 anos, foi ameaçada, insultada e agredida com um chicote pelo marido que, mesmo após a separação, manteve o comportamento violento. Enviava à vítima mensagens com ameaças de morte.



O agressor acabou detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR do Porto, na passada terça-feira. Durante uma busca à residência do suspeito, a GNR apreendeu dois bastões artesanais, uma navalha e um telemóvel. Levado a tribunal, o agressor ficou em liberdade mas proibido de contactar a ex-mulher.

