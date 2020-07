Agredia e não deixava mulher comer em Albufeira

Um homem de 57 anos foi detido pela GNR de Albufeira, na zona da Guia, por violência doméstica contra a mulher. Além de a agredir, não deixou a vítima alimentar-se durante um dia, até à intervenção da GNR.





O alerta foi dado por um popular que ouviu gritos na habitação. Quando os militares chegaram, o suspeito estava a apertar o pescoço à vítima, de 55 anos, que ficou com hematomas e escoriações em várias partes do corpo. O homem está proibido de contactar com a vítima, com recurso a pulseira eletrónica.