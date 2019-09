Agredia mulher e filho de 5 meses e tinha arsenal de armas ilegais em casa

A mulher, de 20 anos, vivia aterrorizada. Era constantemente agredida, injuriada e ameaçada de morte com armas pelo companheiro, de 22. Também o filho destes, um bebé de apenas cinco meses, era constantemente vítima dos maus-tratos por parte do pai e testemunhava as cenas de violência entre os progenitores, no interior da casa em que viviam, em Braga. Farta de ser humilhada, a vítima decidiu sair da habitação com o menor e apresentar queixa à GNR.Foi já depois da denúncia de violência doméstica que os militares acompanharam a mulher à moradia, na sexta-feira, com o objetivo de recolher as suas roupas e as do filho, assim como os bens pessoais de ambos. Durante a deslocação, os guardas depararam-se com 12 armas proibidas no interior da habitação. Era com elas que a mulher era ameaçada de morte. Foram todas apreendidas.Entre o material recuperado, destacam-se uma pulseira que tinha uma lâmina dissimulada e um fio estrangulador, mas havia também uma soqueira, três navalhas, uma arma elétrica, uma faca borboleta, um punhal, um bastão extensível e um spray de gás pimenta.O caso foi encaminhado para o Ministério Público, sendo que todas as armas apreendidas foram remetidas para o Tribunal de Braga para investigação. O arguido já foi identificado pelas autoridades. Está a ser alvo de uma investigação por dois crimes de violência doméstica contra a mulher e o filho menor, assim como de detenção de armas proibidas.