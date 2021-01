Um homem de 51 anos foi detido pela GNR de Leiria por maltratar e ameaçar de morte o pai, de 79 anos, com quem vivia, na freguesia da Maceira. Presente a Tribunal, está proibido de contactar com a vítima e vai ter de abandonar a residência.O agressor exigia dinheiro ao pai para comprar bebidas alcoólicas e droga. Com medo, o idoso teve de se refugiar em casa de vizinhos.Em Ourém, um jovem de 24 anos foi detido por injuriar e maltratar a companheira, de 29 anos.