Agredida a socos e pontapés pelo namorado em Faro

Uma adolescente de 19 anos foi agredida com vários socos e pontapés pelo namorado, de 21, na madrugada de domingo passado, em Faro. A situação aconteceu em plena via pública, por volta das 03h00, na estrada Nossa Senhora da Saúde, no centro da capital algarvia.Por motivos ainda por apurar, o jovem começou a agredir com grande violência a rapariga que estava à espera de uma amiga, causando-lhe vários hematomas, feridas faciais e um traumatismo cranioencefálico, como consta do relatório médico do Hospital de Faro, para onde a vítima foi encaminhada para receber assistência médica, devido à gravidade dos ferimentos."Não sei como é que ele sabia que eu estava ali, quando me abordou começou-me a agredir com violência, deixou-me cheia de sangue e foi embora", contou aoa jovem. "Agora manda-me mensagens todos os dias a fazer-se de vítima e a dizer que não me agrediu, mas eu não lhe respondo", acrescentou. Esta não terá sido, no entanto, a primeira vez que o namorado foi violento com a rapariga. "Já me tinha agredido anteriormente, uma vez deu- -me uma chapada que até me partiu os óculos", revelou ainda a jovem, confessando que neste momento tem "medo de andar sozinha na rua, que ele apareça" e que a volte a agredir.A rapariga apresentou queixa no Comando de Faro da GNR, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária que está a investigar a situação.