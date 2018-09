Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agredido na cabeça em rixa no Cais do Sodré

Agressor fugiu e a vítima teve de receber tratamento do INEM, já que perdeu muito sangue.

Por M.C. | 09:00

Um homem com cerca de 40 anos ficou este domingo ferido na cabeça, durante uma rixa mantida com outro homem no interior do terminal fluvial do Cais de Sodré, em Lisboa.



O agressor fugiu e a vítima teve de receber tratamento do INEM, já que perdeu muito sangue. Foi levada ao Hospital de São José.