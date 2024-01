Agressão a rapariga de 14 anos filmada em escola de Palmela

Uma rapariga de 14 anos foi violentamente agredida por uma colega de 16, no recreio da Escola Básica 2/3 Hermenegildo Capelo, em Palmela, esta quinta-feira.

As agressões foram filmadas, e acompanharam a queixa-crime que, segundo fonte oficial da GNR disse ao CM, a mãe da vítima apresentou ontem à noite no posto de Palmela.

A queixosa disse desconhecer as motivações do ataque de que a filha foi alvo, explicando que foi o primeiro ataque de que a mesma foi alvo na escola.



Ao CM, a escola garantiu que o caso está a ser acompanhado em colaboração com a GNR de Palmela e a Escola Segura. O estabelecimento de ensino refere que os intervenientes foram de imediato chamados à direção para esclarecerem o sucedido.

"Iremos avançar com um procedimento disciplinar", garantiu um elemento da direção da escola.