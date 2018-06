Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressão com chave para roubar 80 euros

Espancou a funcionária de um quiosque e depois o dono, que tentou evitar o assalto.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Entrou no quiosque Mascotinha, no centro de Santo Tirso, com o rosto encoberto pelo capuz do casaco e agrediu de imediato a funcionária com uma chave de fendas. Arrombou a caixa registadora e retirou 80 euros, no momento em que foi surpreendido pelo proprietário que o tentou impedir de roubar, mas foi também agredido com a arma.



Fugiu do local e foi detido por populares. Está em prisão preventiva e começa a ser julgado em breve, no tribunal de Matosinhos, por um crime de roubo.



O ataque foi cometido no final do dia 13 de fevereiro deste ano, numa altura em que o arguido, estava em liberdade condicional, depois de ter cumprido uma pena de 10 anos e 9 meses de prisão por crimes de roubo, furto, posse de arma ilegal, sequestro, coação sexual e condução perigosa. Estes crimes foram cometidos em Cascais, de onde é natural.



"As condenações do arguido não foram dissuasoras da prática de novos crimes e não constituíram, em si e para si, um fator de ressocialização. Tem ainda um caminho longo e profundo a percorrer até à socialização", lê-se na acusação.



O arguido, de 35 anos, está atualmente preso na cadeia de Custoias, em Matosinhos. Refere o processo, consultado pelo CM, que o cadastrado agrediu as duas vítimas, de 51 e 61 anos, com a chave de fendas, causando-lhes sangramento.



Na fuga, foi apanhado por moradores da zona que se aperceberam do assalto e o manietaram até à chegada da PSP.