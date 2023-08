Agressão entre colegas de trabalho num posto de combustível de Vila Real torna-se viral no Twitter

O vídeo chegou à rede social Twitter na noite de domingo. Um cliente dizia estar "há meia hora para comprar tabaco", enquanto assistia às agressões entre dois funcionários do posto de combustível Cepsa, em Vila Real. Nas imagens, o suposto funcionário agressor aperta o pescoço à vítima, deixando-o imobilizado no chão, mas segundo oconseguiu apurar, a queixa apresentada às autoridades relata apenas agressões verbais.Na origem do conflito, estará a passagem de clientes para o turno seguinte, altura em que o desentendimento aconteceu. Osabe que as desavenças entre os dois funcionários já terão acontecido mais vezes.O vídeo já foi repartilhado centenas de vezes mas o caso está agora a ser investigado pela PSP.