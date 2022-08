agressões à porta de discoteca provocam um ferido em amares

Um homem de 28 anos ficou ferido na madrugada deste sábado na sequência de uma discussão no discoteca Lagar's, localizado na rua da Cintura, Amares, Braga.Os desentendimentos terão começado ainda no interior do estabelecimento de diversão noturna, mas foi já no exterior que começaram as agressões.A vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico ligeiro e foi transportado para o hospital de Braga.O alerta foi dado às 6h45 e os Bombeiros Voluntários de Amares foram acionados para o local e prestaram socorro à vítima.Ao que oapurou, para já não foi apresentada queixa.A GNR tomou conta da ocorrência.