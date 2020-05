Um homem de 29 anos ficou ferido com gravidade depois de se ter envolvido em agressões com outro, de 55, em Alvor, na madrugada de sábado.Foi golpeado com um vidro na cabeça e num braço e transportado ao Hospital de Portimão. A GNR deteve o agressor.Pelas 22h30 de sexta-feira, um outro homem, de 34 anos, ficou ferido numa rixa entre oito indivíduos, na rua João de Deus, em São Brás de Alportel. A vítima foi transportada ao Hospital de Faro.