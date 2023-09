Dois jovens envolveram-se em agressões no interior da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, em Quarteira. As agressões foram filmadas por vários colegas que assistiam. O episódio terá acontecido na manhã de quinta-feira. “O meu filho, que só começou a frequentar esta escola este ano, foi chamado por um colega mais velho, que dizia que queria falar com ele. E aquilo era uma espécie de armadilha. Apanharam-no ali, um dos colegas começou a meter conversa com ele e o outro apareceu por trás e foi agredi-lo”, relatou aoo pai de um dos jovens envolvidos.A GNR terá sido, depois, chamada à escola. O menor, de 16 anos, foi levado ao Hospital de Faro, onde foi assistido. Sofreu ferimentos ligeiros resultantes destas agressões. “Aquilo foi tudo planeado, de certeza. Os outros colegas que lá estavam começaram logo a gravar antes mesmo de acontecer. Já estavam preparados”, aponta o pai do adolescente que ficou ferido. Osabe que a direção da escola está a par do caso. Já foram chamadas testemunhas para serem agora ouvidas no âmbito de um procedimento disciplinar.