Agressor ameaça testemunha e guarda prisional no julgamento

João Paulo tem cadastro por crimes e violentos e está em prisão preventiva.

Por I.J. | 09:21

Um homem de 41 anos, que está a ser julgado, no Tribunal de Leiria, por ter ameaçado de morte e esfaqueado a ex-namorada, ameaçou esta segunda-feira uma testemunha e um guarda prisional durante o julgamento.



João Paulo, que tem cadastro por crimes e violentos e está em prisão preventiva, exaltou-se e foi retirado da sala pelos guardas.



Já no corredor, chamou "mentirosa" à testemunha, afirmando: "eu vou sair (da cadeia) e tu vais pagá-las".



Ao ser algemando ameaçou um guarda prisional e foi retirado do tribunal para a cadeia.