Agressor ataca guardas à pedrada em Barcelos

Dois militares do posto de Barcelos da GNR foram atacados à pedrada por um homem que estava a agredir a companheira em casa, em Palme, Barcelos, ao fim da tarde de domingo. Os guardas - um homem e uma mulher - sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Braga, tendo recebido alta hospitalar poucas horas depois.O agressor, de 54 anos, também sofreu ferimentos e teve que receber tratamento hospitalar. Esta segunda-feira à tarde, continuava em observações, sob detenção policial. Será ouvido em tribunal após receber alta médica.O ataque aconteceu mal a patrulha da GNR chegou ao local, no centro da freguesia de Palme, depois de a companheira do agressor ter telefonado para o posto a pedir ajuda, num caso de violência doméstica. Os dois militares foram recebidos à pedrada, logo após terem saído do veículo. O ataque tinha origem no agressor, que é um velho conhecido das autoridades policiais por alegadas agressões constantes às várias companheiras, nos últimos anos. Foi mesmo necessário chamar uma equipa de intervenção da GNR para deter o violento arguido.Apesar das várias queixas que foram apresentadas às autoridades por anteriores companheiras, o agressor nunca chegou a ser condenado em tribunal. A mulher que pediu ajuda à GNR no domingo mantém uma relação com o homem há cerca de dois anos e esta terá sido a primeira vez que apresentou queixa aos militares . Ao que oapurou, não precisou de receber tratamento hospitalar.