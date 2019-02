Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor da claque No Name Boys tem pulseira mas pode sair para trabalhar

Tribunal de Ponta Delgada decidiu revogar a prisão preventiva.

Por F.V. | 08:43

O Tribunal de Ponta Delgada decidiu revogar a prisão preventiva do elemento da claque No Name Boys, afeta ao Benfica, detido em janeiro, por provocar distúrbios numa discoteca depois de um jogo dos encarnados nos Açores.



O contabilista, da zona de Lisboa, vai ficar preso em casa, com pulseira eletrónica, mas pode sair para trabalhar.



Eduardo Luís está autorizado a sair de casa, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h30, para se dirigir à empresa onde trabalha.



As ausências terão que ser monitorizadas pelos serviços prisionais.