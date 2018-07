Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor da discoteca Urban entre os detidos dos Hells Angels

João Ramalhete foi deixado à solta após ter agredido jovem à porta de discoteca.

Por Magali Pinto | 01:30

Magnuson Brandão, 26 anos, natural de Cabo Verde, estava já no chão à porta do Urban Beach, em Lisboa, quando João Ramalhete o "contornou pelas costas e desferiu um pontapé", atingindo-o na parte de trás da cabeça. Estávamos na madrugada de 1 de novembro do ano passado. João Ramalhete foi um dos intervenientes nas violentas agressões que levaram ao encerramento temporário da discoteca e agora é um dos detidos na megaoperação da PJ no seio do grupo extremamente perigoso Hells Angels.



Quando foi levado a juiz - à ordem do processo criminal que investigava as agressões no Urban - João Ramalhete ficou sujeito à medida de coação menos gravosa - apenas Termo de Identidade e Residência - e proibido de contactar com os restantes arguidos bem como de exercer funções de segurança. Está acusado de tentativa de homicídio de Magnuson Brandão, de 26 anos.



Segundo o Ministério Público "o arguido João Ramalhete, atingindo o ofendido Magnuson Brandão com o pontapé na cabeça agiu sabendo que ali se encontravam órgãos vitais e que os ferimentos daí resultantes poderiam determinar a morte do mesmo, possibilidade com que se conformou e que apenas não se verificou por razões alheias à sua vontade".



No processo dos Hells Angels estão em causa crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, detenção e tráfico de armas proibidas. Pelo menos 30 suspeitos – dos 58 detidos na quarta-feira em várias zonas do País – foram ouvidos durante o dia de ontem. As medidas de coação poderão ser conhecidas este domingo . Refira-se que a Polícia Judiciária avançou para uma operação arriscada por acreditar que na próxima semana os Hells Angels poderiam atacar velhos rivais na concentração motard que tem lugar em Faro.



Advogados

Os advogados, confrontados pelos jornalistas no Campus de Justiça, em Lisboa, dizem acreditar que os arguidos possam ficar sujeitos a prisão preventiva, tendo em conta a realização das concentrações de motards deste mês em Faro e em Góis.



400 inspetores

Na passada quarta-feira, a PJ empenhou 400 inspetores para levar a cabo uma operação com mais de 80 mandados de busca e um total de 58 detidos de norte a sul do País. Foram apreendidas armas de fogo. O objetivo foi desmantelar por completo esta rede criminosa.