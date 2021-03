Agressor de Bas Dost condenado a quatro anos e 10 meses de prisão

O Tribunal Relação de Lisboa alterou as penas a dois arguidos do ataque à Academia do Sporting. Rúben Marques, que agrediu o jogador Bas Dost com um cinto na cabeça, tinha sido condenado a uma pena suspensa, mas passa agora a ter de cumprir pena de prisão efetiva de quatro anos e 10 meses. O tempo de prisão preventiva e domiciliária - quase dois anos - será descontado. A defesa pretende pedir a liberdade condicional a meio da pena, ou seja, passados seis meses.



Os juízes arrasam a conduta do jovem. “Foi por ali fora, brandindo o cinto, como um justiceiro de filmes de ação. Só que não se tratava de um filme e causou sérias lesões aos atingidos . (...) Podia ter atingido órgãos mais sensíveis, como os olhos ou a boca de alguém. É caso para dizer que (...) o arguido é uma pessoa de sorte”, lê-se no acórdão. Domingos Monteiro, condenado a cinco anos de prisão efetiva, teve a medida alterada para pena suspensa.