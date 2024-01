Um dos quatro jovens de 17 anos que estão a ser julgados por agredirem e roubarem com violência imigrantes, pessoas sem-abrigo e um estudante, em Olhão, tentou asfixiar com uma toalha um dos amigos que está preso preventivamente na mesma cadeia.





A revelação foi feita esta quinta-feira pelo próprio menor no Tribunal de Faro. “Enrolei uma toalha à volta do pescoço do Diogo e ele perdeu os sentidos. Ele podia ter morrido”, assumiu Gonçalo Fernandes, que confessou também que agrediu com pontapés e chapadas o imigrante nepalês, em janeiro do ano passado, e que tentou atear-lhe fogo ao cabelo. O jovem referiu que as vítimas eram escolhidas aleatoriamente, sem um motivo concreto.