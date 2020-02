Agressor de jovem aguarda extradição do Reino Unido

Quase nove anos depois da morte de Ricardo Teixeira, o autor da cotovelada violenta que tirou a vida ao jovem de Albufeira foi detido, no Reino Unido, e aguarda a extradição para cumprir uma pena de sete anos de prisão.John Hodgson, de 29 anos, foi condenado pelo Tribunal de Portimão, em fevereiro de 2016, pelo crime de ofensas à integridade física grave, agravado pelo resultado. Os juízes deram como provado que foi ele o autor de uma cotovelada que atingiu o jovem na cabeça, junto a um bar.A vítima, que tinha 23 anos, morreu no hospital na sequência dos graves ferimentos sofridos. O britânico, na altura com 20 anos, nunca compareceu nas sessões de julgamento. Foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 138 mil euros aos pais da vítima.Quatro anos depois da condenação, John Hodgson foi detido em Kent pela polícia britânica na sequência de um mandado de detenção europeu. A decisão das autoridades britânicas sobre a sua extradição para Portugal deverá ser conhecida até ao dia 24 deste mês.Segundo a imprensa britânica, Hodgson alega que agiu em legítima defesa e revela a razão de ter fugido à Justiça portuguesa ao não comparecer no julgamento."Tinha medo, temia pela minha segurança. Não sei se não podem fazer-me mal numa prisão portuguesa", referiu o britânico numa audiência perante um juiz após ter sido detido, na qual também alegou que está a sofrer de "ansiedade e depressão" devido ao caso.