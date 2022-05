O jovem de 17 anos que foi detido, sexta-feira à tarde, por ter esfaqueado outro, no peito, na Rua dos Bombeiros Voluntários, em Albufeira, tentou fugir com duas facas nas mãos. Foi retido por populares e detido pela GNR.Amigos da vítima, que perseguiam o agressor, ainda atiraram um garrafão de vidro contra ele, mas não o atingiram.O ferido pediu ajuda aos bombeiros e, após estabilizado no Serviço de Urgência Básica local, foi transportado para o hospital de Faro.