A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de quatro homens, entre os 31 e os 48 anos, por crimes de violência doméstica, em Oeiras e Sintra.Um dos agressores, de 35 anos, forçava a companheira a manter relações sexuais, dentro da casa que partilhavam e recusava-se a aceitar o fim da relação.Outro dos detidos, de 48 anos, controlava as roupas que a mulher usava e exigia saber sempre a sua localização, através do telemóvel. Presentes a juiz, ficaram proibidos de contactar com as vítimas.