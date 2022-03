Contra a vontade da família da mulher que foi encontrada morta, na segunda-feira, numa zona de mato, em Rio de Moinhos, Penafiel, o companheiro apareceu esta quinta-feira no funeral. O homem, de nacionalidade espanhola, que é um dos suspeitos do crime, mostrou-se consternado durante as cerimónias, que contaram com cerca de 100 pessoas.