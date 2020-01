Agressor de oficial de justiça sai em liberdade

Ficou em liberdade, apenas sujeito a apresentações periódicas às autoridades, o homem de 40 anos e nacionalidade ucraniana que agrediu uma oficial de justiça, terça-feira, no átrio do Tribunal Judicial de Matosinhos. Foi a terceira agressão em quinze dias neste tribunal.

O homem, que estava naquele tribunal na qualidade de arguido num caso de maus-tratos a animais, terá fotografado testemunhas e denunciantes do caso, que se sentiram ameaçados e pediram ajuda ao segurança - que ficou na posse do telemóvel com que ele tirou as fotos. Mais tarde, ao avistar o aparelho na mão de uma funcionária do tribunal, partiu para a agressão. Tentou arrancá-lo à força, deu-lhe pancadas na cabeça e apertou os pulsos da mulher, que ficou no chão.

A vítima foi ouvida ontem de manhã pelo Ministério Público. No mesmo dia, o agressor foi presente a primeiro interrogatório e acabou por lhe ser aplicada a medida de coação menos gravosa (termo de identidade e residência) e obrigação de apresentações periódicas.