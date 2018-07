Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor de Vila Nova de Famalicão espera há sete dias para ser ouvido

Homem atacou patroa com quem tinha relação amorosa e após agressão fugiu do bar em Pedome.

Por Liliana Rodrigues | 08:55

Há uma semana que o homem que agrediu violentamente a patroa, com quem tinha uma relação amorosa instável, tenta ser ouvido pelas autoridades judiciais, mas sem sucesso.



O agressor, que fugiu do local do crime depois de atacar Sílvia Teixeira, no interior do bar Sempre Kontigo, em Pedome, Famalicão, na passada terça-feira, já fez saber ao Tribunal de Guimarães estar disponível para prestar declarações sobre a agressão, mas ainda não foi contactado para ser ouvido.



Em causa pode estar o crime de tentativa de assassínio que está a ser investigado por uma brigada dos homicídios da Policia Judiciária do Porto.



A vítima, de 38 anos e natural de Santo Tirso, foi agredida na tarde da passada terça-feira, dia 3, após uma discussão com o agressor. A mulher ficou com vários ferimentos no tronco e cabeça, alguns deles defensivos, e teve mesmo de ser operada aos olhos e a uma orelha.



As cirurgias foram realizadas no Hospital de Braga, para onde foi transportada em estado grave depois de ser encontrada quase inconsciente, sentada numa cadeira do bar, completamente ensanguentada.



Tinha sido agredida há algumas horas por um trolha, residente em Ronfe, Guimarães, e que fugiu do local após a agressão, fechando a porta e deixando a vítima sozinha. Ligou ao patrão a dar conta que tinha assassinado a namorada, tendo sido o construtor a dar o alerta. Os bombeiros arrombaram a porta do bar e encontraram a vítima.