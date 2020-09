O homem, de 35 anos, agredia e ameaçava de morte a companheira, de apenas 19. Chegou a usar uma caçadeira para a aterrorizar. A violência começou pouco tempo depois de o casal começar a viver junto, no concelho de Lagoa. O indivíduo acabou detido por militares do Posto Territorial de Lagoa pelo crime de posse de arma proibida.Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando Territorial de Faro da GNR, a detenção do suspeito foi efetuada em flagrante delito.No decorrer das diligências policiais, foi depois realizada uma busca domiciliária e outra em interior de veículo. Estas operações culminaram na apreensão de uma arma de fogo, com os canos serrados, esclareceu a mesma fonte do Comando de Faro da GNR.Durante as buscas, os militares apreenderam ainda 27 cartuchos, os quais se encontravam dissimulados no interior de uma mochila nas imediações da residência do casal. O detido foi conduzido às instalações da GNR e vai ser apresentado ao Tribunal Judicial de Portimão para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.