Agressor detido pela GNR por ameaçar a mulher com armas em Arcos de Valdevez

Um homem de 45 anos foi detido pela GNR dos Arcos de Valdevez, na quinta-feira, num processo em que está a ser investigado pelo crime de violência doméstica. A denúncia surgiu há cerca de um mês.



Durante uma busca domiciliária realizada à casa e ao carro do arguido, os militares apreenderam-lhe várias armas de fogo, entre as quais uma espingarda de calibre .12, uma carabina de ar comprimido, um colete de caça e 193 munições de vários calibres. Seria com este material agora apreendido que ameaçaria a vítima.

