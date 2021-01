Um homem, de 52 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter violado uma jovem, em Santo Tirso. O agressor chegou mesmo a divulgar nas redes sociais imagens íntimas da vítima.





O caso começou no início do ano passado e só terminou este mês. O agressor, que tinha fotografias íntimas da jovem (conseguidas às escondidas), ameaçava-a que caso não tivesse relações sexuais com ele as divulgava. A vítima insistiu em terminar o relacionamento e o detido partilhou as imagens em redes sociais, causando graves danos psicológicos à jovem.