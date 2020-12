O empresário Jorge Dias, que agrediu com um cajado o presidente, o vice-presidente e uma funcionária da Câmara de Abrantes durante uma reunião da autarquia, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



Para a decisão contribuiu o facto do agressor já ter sido condenado por difamação, num processo movido pela anterior presidente da autarquia e hoje ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.

Ver comentários