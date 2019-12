Agressor do 'diabo' com internamento reduzido

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Convencido de que um homem, de 80 anos – que caminhava num passeio em Peniche com auxílio de uma bengala -, era o diabo, o condutor perseguiu-o com o carro para o tentar matar. O tribunal considerou-o inimputável, com risco de perigosidade, e aplicou-lhe uma medida de internamento com o período mínimo de três anos e máximo de 16 anos e oito meses. A medida foi entretanto reduzida em seis anos pelo Tribunal da Relação de Coimbra.