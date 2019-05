Agressor do ‘diabo’ vai continuar solto

Perseguiu o vizinho de 80 anos pelas ruas de Peniche acreditando que o idoso era o "diabo", no dia seguinte ao Natal de 2014.Telmo Ramos, ao volante e sob surto psicótico, atropelou a vítima e entalou-a entre o carro e uma parede. Há um ano acabou condenado pelo Tribunal de Leiria por homicídio qualificado tentado, mas declarado inimputável perigoso.Nunca chegou a ser internado porque cumpriu com as regras para a suspensão da pena: ir às consultas de psiquiatria e tomar a medicação.A Relação de Coimbra veio, em acórdão do dia 15, a que oteve acesso, confirmar que Telmo continua solto. E aliviou a condenação para homicídio simples, tentado. Caso seja internado o período máximo passa dos 16 anos e 8 meses para 10 anos e 8 meses. O mínimo são 3 anos.Na noite do crime, Telmo Ramos cruzou-se com o idoso à porta de um café, às 05h20. O homem seguia no passeio, de bengala, quando foi encurralado contra um muro pelo carro que Telmo fez galgar o passeio.Fugiu e foi atropelado por trás, atingido nas pernas e entalado entre um muro e a viatura.Telmo gritava que o idoso era o "diabo" e que o iria matar. Ordenava-lhe que se ajoelhasse frente ao carro. O condutor partiu o para-brisas a murro e o idoso tentou fugir e esconder-se num quintal.Foi perseguido no passeio e de novo atropelado, sempre com Telmo Ramos - empresário de químicos - a gritar que ele era o "diabo". O homem tinha episódios psicóticos desde 1998.Foi internado um mês e está "sem sintomas".