Agressor em fuga abalroa carro da GNR e tenta atropelar militares

Homem tentou escapar às autoridades após episódio de violência doméstica e foi perseguido durante sete quilómetros.

Por José Eduardo Cação e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Quando viu o carro da GNR a chegar à sua casa, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira, após denúncia de violência doméstica, o homem, de 35 anos, entrou no carro e fugiu. Foi seguido e, já em Lourosa, os militares colocaram a viatura à sua frente e deram-lhe ordem de paragem.



O agressor abalroou o veículo das autoridades e tentou atropelar um dos guardas, que fizeram dois disparos de aviso. Pouco depois, junto ao supermercado Pingo Doce, parou o carro e ainda tentou a fuga a pé. Foi imediatamente detido.

O caso aconteceu este sábado, por volta das 16h00, quando a GNR foi alertada para um homem que estava a agredir a companheira em casa. O indivíduo fugiu às autoridades pela EN1, em direção ao centro de Lourosa. Os militares seguiram-no durante mais de sete quilómetros. Junto ao supermercado, foi feito um disparo para o ar e, à ausência de resposta do condutor em fuga, um outro para a viatura. Ninguém ficou ferido.

"Eu vi um carro com um homem lá dentro e, atrás, vinha uma viatura da GNR. Conseguiram atravessar o jipe à frente do carro e pediram ao homem para parar e sair. Ele continuou, abalroou a viatura da GNR e fugiu. Um deles [militares] disparou dois tiros, meteu-se no carro e continuou atrás dele. O indivíduo foi apanhado depois", disse ao CM uma testemunha, que não quis ser identificada.

O agressor foi levado para o posto da GNR de Lourosa. A PJ e a GNR de S. João da Madeira estão a investigar o caso.