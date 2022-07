Um homem de nacionalidade marroquina, de 27 anos, foi detido pela PJ e ficou em prisão preventiva por ter agredido violentamente um outro, de 46 anos e da mesma nacionalidade, no Porto. O caso aconteceu na quinta-feira num descampado onde viviam em tendas.





Foi após um desentendimento entre os dois homens que o crime ocorreu. O agressor, munido com objetos contundentes, agrediu a vítima. Atingiu-a na zona da cabeça, no tronco e no abdómen. A vítima sofreu ferimentos considerados graves e encontra-se hospitalizada.