O homem suspeito de ter esfaqueado mortalmente José Correia, de 51 anos, junto a um bar, no Entroncamento, há uma semana, foi este sábado ouvido em primeiro interrogatório, no Tribunal de Benavente, à mesma hora em que decorria o funeral da vítima. Ficou em prisão preventiva.









José Correia era natural de Cabo Verde e residia no Entroncamento. Foi esfaqueado na zona da clavícula, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e morreu a caminho do Hospital de Torres Novas.

A agressão ocorreu de madrugada, no exterior do bar e terá envolvido também um dos proprietários. Após a facada fatal, o agressor, Joaquim Moura, conhecido por Dálio, também residente no Entroncamento, fugiu e refugiou-se junto de familiares, alegando estar a ser ameaçado de morte. Esta sexta-feira à tarde entregou-se na PJ de Leiria, sendo acompanhado do seu advogado, Aníbal Pinto.