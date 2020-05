Agressor estendia gatos da ex-companheira na corda da roupa antes de os matar

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 40 anos, em Sesimbra, suspeito de exercer violência física e psicológica sobre a ex-companheira, uma mulher de 34. Na queixa à GNR, a vítima revelou um dos rituais macabros do agressor - o homem tinha por hábito pendurar os seus animais de estimação na corda da roupa, com arames, antes de os matar. A mulher tinha abandonado a habitação do casal há quatro meses e estava refugiada no Sul do distrito de Leiria.Já o homem, que está ainda a ser investigado por suspeita de tráfico de droga, recusou-se a aceitar o final da relação e fez-lhe repetidas ameaças de morte. O agressor chegou também a criar uma conta falsa, na rede social Facebook, publicando fotografias íntimas da ex-companheira, alegando que teria recorrido à prostituição para sobreviver.A detenção foi levada a cabo na quarta-feira, em Sesimbra, e contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal e de militares do Posto Territorial de Sesimbra. O homem foi presente a tribunal, em Leiria, onde lhe foi decretado afastamento e proibição total de contacto com a vítima.