A cumprir pena suspensa por violência doméstica sobre uma filha menor, que lhe foi retirada, um desempregado de 34 anos recebia visitas regulares de uma técnica de reinserção social. Numa visita recente, a companheira do agressor mostrou-se perturbada e contou que o homem a obrigava a vender o corpo para sexo na casa onde ambos viviam, em Oliveira de Azeméis. A vítima foi levada para a GNR e foi acionada a Polícia Judiciária do Porto, que deteve o suspeito.





Desde março do ano passado que o homem, descrito como violento, publicava um anúncio no site de encontros sexuais Rua 69, com fotografias íntimas da companheira, publicitando serviços sexuais à revelia da mulher. E era ele que combinava tudo com os clientes, encaminhando-os para encontros na habitação do casal e recebendo os pagamentos. A vítima submetia-se aos atos sexuais por ter medo que o companheiro a voltasse a agredir - a mulher reportou às autoridades que foi várias vezes agredida pelo parceiro.