Agressor perseguia a ex-mulher

Um homem de 59 anos que ameaçou e injuriou a ex-namorada, de 54, em Porto de Mós, mesmo proibido de se aproximar e com vigilância eletrónica, foi detido pela GNR pela segunda vez e agora ficou em preventiva.

Em julho, o suspeito foi detido por agredir "física, psicológica e verbalmente" a mulher, para ela reatar a relação que mantiveram durante quatro meses. Na altura, o tribunal aplicou-lhe vigilância eletrónica e a proibição de contactar por qualquer meio com a vítima.

Durante as diligências à casa do suspeito, militares da GNR de Porto de Mós encontraram e apreenderam uma carabina, um carregador e 76 munições. Agora, a GNR apurou que continuou a agredir a vítima e a manter contacto com ela, com recurso ao telemóvel e às redes sociais, mesmo após a ordem do juiz de instrução criminal.

A violação dos termos levou o Ministério Público a pedir a prisão preventiva, que foi aceite pelo juiz.