A agressão violenta ocorreu sem que nada a fizesse prever. No momento em que os dois jovens, que não se conheciam, se cruzaram no interior da discoteca, no recinto da Queima das Fitas, no Porto, o arguido desferiu uma palmada no ombro direito do ofendido e questionou-o: “Queres-me roubar?”. Surpreendido com a pergunta, o jovem respondeu que não e deixou cair inadvertidamente o copo que tinha na mão.