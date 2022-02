Um homem regou com álcool etílico a companheira e ameaçou atear-lhe fogo, numa residência na Guarda, na madrugada de sexta-feira. O agressor fugiu do local, mas foi capturado pela PSP.O homem deslocou-se à casa onde reside a companheira e entrou à força. Depois de agredir de forma violenta a mulher, cobriu-a com álcool etílico e ameaçou-a de que lhe pegaria fogo.