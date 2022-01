Um homem de 41 anos, suspeito de violência doméstica sobre a mulher e os filhos, em Oliveira do Hospital, foi detido por ter violado as medidas de coação determinadas pelo tribunal no dia 8.Dois dias depois foi ao centro de estudos frequentado por um dos três filhos, causando-lhe "medo e inquietação".O arguido tinha sido proibido de se aproximar da ex-mulher, de 40 anos, e dos três menores. Foi presente a juiz e libertado. Será controlado com pulseira eletrónica.