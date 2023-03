Durante 16 anos de relacionamento, um homem, de 34 anos, agrediu e ameaçou a mulher, com quem vivia em Leça do Balio, Matosinhos, e com quem teve dois filhos. Chegou a tentar atropelar a família e foi agora acusado pelo Ministério Público.



Um dos episódios de violência doméstica remonta a 2014. À data, a vítima, grávida de seis meses, foi agredida com “vários estalos e socos na face e na cabeça”, refere a acusação.









