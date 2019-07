Agressor vigiava a mulher com câmaras de videovigilância no local de trabalho da vítima

Durante 13 anos, agrediu, insultou e ameaçou de morte a companheira, de 36 anos. Além da violência física e psicológica, o agressor, de 35, chegou até a instalar câmaras de videovigilância no local de trabalho da vítima para assim a poder controlar à distância.



Foi detido, quarta-feira, na Maia, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto da GNR, e presente ao Tribunal de Matosinhos. Saiu em liberdade, mas ficou impedido de se aproximar a menos de 500 metros da mulher ou de contactá-la e é controlado através de uma pulseira eletrónica.

Violência doméstica mata 25 mulheres em 2018

A vítima sofria de violência doméstica desde 2006 e chegou a ser espancada pelo agora ex-companheiro quando estava grávida dos dois filhos que têm em comum. Além das câmaras de vigilância, o suspeito teria ainda adquirido uma arma. A investigação da GNR começou após uma queixa nas autoridades, apresentada em novembro do ano passado.

Perante os factos, foram cumpridos dois mandados de busca, uma domiciliária e outra num veículo, tendo sido apreendida uma arma de fogo e três munições.



PORMENORES

Ninguém se apercebeu

Foi no final do ano passado, quando o casal ainda estava junto, que o agressor decidiu colocar câmaras de vigilância no estabelecimento comercial onde a mulher trabalhava. Colocou os equipamentos num lugar onde ninguém se apercebeu.



GNR apoia vítimas

O objetivo genérico do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR é tratar matérias relacionadas com violência cometida essencialmente sobre as mulheres, as crianças e outros grupos específicos de vítimas.